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ريال مدريد يتطلع لمواصلة التألق وهزيمة فياريال

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من مباراة سابقة

ريال مدريد يتطلع لمواصلة التألق وهزيمة فياريال

مدريد - رويترز

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سيتطلع ريال مدريد المتصدر إلى مواصلة التألق وتسجيل الأهداف بغزارة عندما يستضيف فياريال القابع في منتصف الجدول يوم السبت ضمن سعيه لاستعادة لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وحصد ريال 16 من 18 نقطة متاحة ولم يواجه صعوبات عديدة، وهو الأمر الذي لا ينطبق على غريميه أتلتيكو مدريد حامل اللقب وبرشلونة.

ويعود فضل كبير في مستوى ريال إلى تألق كريم بنزيمة، حيث ظهر المهاجم الفرنسي بشكل رائع مرة أخرى خلال الفوز 6-1 على ريال مايوركا يوم الأربعاء، ورفع رصيده إلى ثمانية أهداف وسبع تمريرات حاسمة.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال "واقع أنه يسجل كثيرا يجعل البعض ينسى الجهد الكبير الذي يبذله من أجل الفريق وتمريراته حاسمة. إنه لاعب متكامل".

وأحرز ريال 21 هدفا في الدوري، وهو ما يزيد بفارق عشرة أهداف على الأقل على أي فريق آخر، وكال المدرب الإيطالي المديح للاعبين البدلاء الذين تألقوا عند الحاجة إلى جهودهم مع غياب البعض بسبب الإصابات.

وقال أنشيلوتي "لدينا مزيج رائع بين الشباب والخبرة في التشكيلة. أنا سعيد أن اللاعبين الذين لم يشاركوا كثيرا كانوا مستعدين للعب. هذا مؤشر إيجابي للتشكيلة".

ومع غياب ستة لاعبين أساسيين، سيعتمد ريال على بعض البدلاء عند استضافة فياريال، بقيادة المدرب أوناي إيمري الذي لم يخسر بعد لكنه حقق فوزه الأول هذا الموسم يوم الأربعاء عندما تفوق 4-1 على إلتشي.

واحتاج أتليتيكو، الذي يتأخر بنقطتين عن ريال ويملك 14 نقطة، إلى هدف آخر قرب النهاية لتحقيق الفوز 2-1 على خيتافي يوم الثلاثاء.

وسيلعب فريق المدرب دييغو سيميوني مع ألافيس المتعثر وسط شكوك حول جاهزية الثلاثي كوكي وجوفري كوندوغبيا وتوماس ليمار.

وبدأ برشلونة، الذي يواجه قادش اليوم الخميس، الموسم بشكل متوسط ويأتي ثامنا برصيد ثماني نقاط من أربع مباريات. ودخل المدرب رونالد كومان ورئيس النادي جوان لابورتا في حرب كلامية، حيث قرأ المدرب الهولندي بيانا في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء وطالب الحصول على وقت لبناء التشكيلة ورفض الرد على الأسئلة.

وذكرت تقارير محلية أن لابورتا لم يكن يعرف أن كومان سيقرأ بيانا في المؤتمر الصحفي، وقالت إنه إذا فشل برشلونة في الفوز على قادش ثم ليفانتي يوم الأحد سيكون منصب المدرب في خطر.

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