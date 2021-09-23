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ريال مدريد يقسو على مايوركا بسداسية.. وثلاثية لأسينسيو

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ريال مدريد
بنزيمة وأسينسيو خلال اللقاء

ريال مدريد يقسو على مايوركا بسداسية.. وثلاثية لأسينسيو

مدريد - د ب أ

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واصل ريال مدريد انتفاضته ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة، عقب اكتساحه ضيفه ريال مايوركا 6 - 1 يوم الأربعاء في المرحلة السادسة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز إشبيلية على ضيفه فالنسيا 3 - 1، وفياريال على ضيفه إلتشي 4 - 1، وإسبانيول على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 1 - صفر.

وارتفع رصيد الريال، الساعي لاستعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه في الموسم الماضي، إلى 16 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين على جاره اللدود أتلتيكو مدريد (حامل اللقب)، الذي تراجع للمركز الثاني.

في المقابل، توقف رصيد مايوركا، الذي نال خسارته الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، عند ثماني نقاط في المركز العاشر.

وتقدم الريال مبكرا بهدف عبر نجمه الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة في الدقيقة الثالثة، ليواصل هوايته في التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، فيما أضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 24، لكن الكوري الجنوبي لي كانغ إن قلص الفارق بتسجيله هدفا لمايوركا في الدقيقة التالية.

وعاد أسينسيو للتسجيل مرة أخرى، بعدما أضاف الهدفين الثالث والرابع للريال في مرمى فريقه القديم في الدقيقتين 29 و55 على الترتيب، لينصب نفسه بطلا للمباراة بلا منازع، بعدما سجل أول ثلاثية في مسيرته الرياضية.

وأضاف بنزيمة الهدف الخامس للريال وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 78، ليعزز صدارته ترتيب هدافي المسابقة خلال الموسم الحالي، بعدما رفع رصيده إلى 8 أهداف، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه زميله البرازيلي فينيسوس جونيور.

واختتم (البديل) إيسكو مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف السادس للريال في الدقيقة 84، ليحقق الفريق الأبيض انتصاره الأكبر في المسابقة خلال الموسم الحالي.

وأنهى فياريال سلسلة تعادلاته في البطولة، التي دامت خلال مبارياته الأربع الأولى في البطولة، بعدما حقق انتصارا سهلا 4 - 1 على ضيفه إلتشي.

ورفع فياريال رصيده إلى 7 نقاط في المركز الحادي عشر ومازال لديه مباراة مؤجلة، في حين تجمد رصيد إلتشي عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر.

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