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سوسييداد يعود للانتصارات بفوز مثير على غرناطة

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من لقاء سوسييداد وغرناطة

سوسييداد يعود للانتصارات بفوز مثير على غرناطة

مدريد - د ب أ

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استعاد ريال سوسييداد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما اقتنص فوزا مثيرا 3 - 2 من ملعب مضيفه غرناطة يوم الخميس في المرحلة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت أيضا فوز ريال بيتيس 3 - 1 على مضيفه أوساسونا.

وارتفع رصيد سوسييداد، الذي تعادل مع أشبيلية في المرحلة الماضية، إلى 13 نقطة في المركز الثالث بترتيب المسابقة، بفارق 3 نقاط خلف ريال مدريد (المتصدر).

في المقابل، تجمد رصيد غرناطة، الذي مازال يبحث عن انتصاره الأول في البطولة خلال الموسم الحالي، عند ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

وتقدم غرناطة بهدف مباغت حمل توقيع جيرمان سانشيز في الدقيقة التاسعة، قبل أن يرد سوسييداد بهدفين عن طريق أرتيز إيلوستوندو وميكيل مورينو في الدقيقتين 52 و60 على الترتيب.

لم يهنأ الفريق الباسكي بتقدمه طويلا، بعدما أحرز لويس مييا هدف التعادل لغرناطة في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، غير أن إيلوستوندو منح النقاط الثلاث لسوسييداد، عقب تسجيله الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 83.

وانتزع ريال بيتيس فوزه الثاني في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالبطولة، عقب فوزه المستحق 3 - 1 على مضيفه أوساسونا.

ورفع بيتيس رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع، بفارق نقطة واحدة أمام أوساسونا، صاحب المركز العاشر، الذي تلقى خسارته الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة.

وافتتح كيكي هيرموسو التسجيل لبيتيس في الدقيقة 21، فيما تعادل إنريكي جارسيا كيكي لأوساسونا في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1 بين الفريقين.

وانتفض بيتيس في أواخر الشوط الثاني، بعدما أحرز خوانمي الهدف الثاني في الدقيقة 81، فيما تكفل ويليان خوسي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

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