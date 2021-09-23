نابولي يكتسح سامبدوريا وينفرد بصدارة الدوري

اقتنص فريق نابولي صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل فوزه الساحق على مضيفه سامبدوريا 4 - صفر يوم الخميس في المرحلة الخامسة، التي شهدت تعادل تورينو مع ضيفه لاتسيو 1 - 1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نابولي بهدفين، حيث أحرز فيكتور اوسيمين الهدف الأول في الدقيقة العاشرة ثم أضاف فابيان رويز بينا الهدف الثاني في الدقيقة 39.

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وفي الشوط الثاني سجل اوسيمين الهدف الثاني له والثالث لنابولي في الدقيقة 50 وتكفل بيوتر زيلينسكي بالهدف الرابع في الدقيقة 59.

الفوز رفع رصيد نابولي في الصدارة إلى 15 نقطة من خمسة انتصارات متتالية وتوقف رصيد سامبدوريا عند خمس نقاط في المركز الثالث عشر.

وعلى الاستاد الأولمبي، تعادل تورينو مع ضيفه لاتسيو بهدف لمثله، حيث تقدم الكرواتي ماركو بياكا بهدف لتورينو في الدقيقة 76 ثم خطف شيرو إيموبيلي هدف التعادل القاتل للاتسيو من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.

ورفع تورينو رصيده إلى سبع نقاط في المركز العاشر بفارق نقطة واحدة خلف لاتسيو صاحب المركز السابع.