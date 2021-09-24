.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرتيتا يتوقع مشاركة أوباميانغ في ديربي شمال لندن

  • الخط
أرتيتا وأوباميانغ 

أرتيتا يتوقع مشاركة أوباميانغ في ديربي شمال لندن

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

يدعم ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، بيير إيمريك أوباميانغ للتألق في مباراة الفريق أمام توتنهام المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، بعد استبعاده من مباراة ديربي لندن التي أقيمت الموسم الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أنه يتوقع أن يقود أوباميانغ الفريق عندما يلتقي مع ضيفه توتنهام على ملعب الإمارات.

وتمت إراحة أوباميانغ "32 عاما" من المباراة التي فاز بها أرسنال بثلاثة نظيفة على ويمبلدون في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة يوم الأربعاء الماضي، ولكنه سيكون ضمن الأسماء الكبيرة التي ستعود للفريق في مباراته أمام توتنهام.

وكان أوباميانغ سوف يرتدي شارة قيادة أرسنال في ديربي شمال لندن الماضي الذي أقيم في مارس الماضي، ولكنه استبعد من الفريق بعدما خرق بروتوكول ما قبل المباراة الخاص بالنادي.

وأتى قرار أرتيتا بثماره حيث فاز فريقه 2 - 1 بعدما ظل أوباميانغ على مقاعد البدلاء، وقال المدرب عقب المباراة أنه استبعد أوباميانغ للحفاظ على أساس النادي على المدى الطويل.

بعدها ترك أوباميانغ الملعب بدون أن يكمل جلسة الإحماء على أرضية الملعب مع بقية اللاعبين البدلاء الذين لم يتم الاستعانة بهم.

ولكن أرتيتا أكد أن هذا الأمر تم حله قبل وقت طويل وكان سعيدا بأداء أوباميانغ طوال الموسم- رغم أنه سجل هدفا وحيدا حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا عن استبعاد أوباميانغ : كانت هذه واقعة وكان علي اتخاذ القرار.

وأضاف: فعلت هذا يوم المباراة والآن أعتقد أن أوباميانغ في موقف مختلف. لا يعني هذا أنه كان في موقف سيء في ذلك الوقت.

وأضاف :الآن هو يقدم أداء جيدا، أعتقد أن الطريقة التي لعب بها في بيرنلي حتى لو لم يسجل هدفا. كان استثنائيا في الطريقة التي لعب بها للفريق لذلك نتوقع منه الاستمرار في فعل نفس الأمر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مشروبات تسبب السرطان كنت تعتقد أنها صحية! مشروبات تسبب السرطان كنت تعتقد أنها صحية!
ترشيح منة شلبي لجائزة ترشيح منة شلبي لجائزة "إيمي"
الأكثر قراءة
أتعاني من الشيب المبكر؟ نقص هذا الفيتامين قد يكون السبب أتعاني من الشيب المبكر؟ نقص هذا الفيتامين قد يكون السبب
خبراء: العالم كله خبراء: العالم كله "قد" يصاب بـكورونا بالأشهر المقبلة
"بابا اقتلني" صرخة تفطر القلوب.. طفل معنف يطلب الموت لإنهاء معاناته
طالبان: سنعود لتنفيذ عقوبات الإعدام وقطع الأيدي بأفغانستان طالبان: سنعود لتنفيذ عقوبات الإعدام وقطع الأيدي بأفغانستان
مشروب شهير.. أسرع طريقة لخسارة الوزن مشروب شهير.. أسرع طريقة لخسارة الوزن
الكويت تمنع تجديد إذن العمل إلا بعد إثبات هذا الأمر الكويت تمنع تجديد إذن العمل إلا بعد إثبات هذا الأمر
قبل أن تذهب
كواليس الانسحاب الأسترالي المفاجئ من صفقة الغواصات الفرنسية
كواليس الانسحاب الأسترالي المفاجئ من صفقة الغواصات الفرنسية
اكتشف المزيد