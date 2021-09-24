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ألفيش يعلن موعد عودته إلى كرة القدم

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من فترته الأخيرة مع ساو باولو

ألفيش يعلن موعد عودته إلى كرة القدم

ساو باولو - فرانس برس

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قال المدافع الدولي البرازيلي المخضرم داني ألفيش، اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم يوم الجمعة، إنه لن يوقع مع أي ناد حتى نهاية العام، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان رحيله عن ساو باولو.

ووضع ألفيش، نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق البالغ من العمر 38 عاما، بهذا الإعلان حدًا للشائعات التي رشحته للانضمام إلى أندية برازيلية مختلفة بينها فلومينينسي وفلامنغو وأتلتيكو باراناينسي. وألمح ألفيش إلى أنه لا ينوي الاعتزال من خلال الكلمات التي حرص على إضافتها إلى رسالته: "الأمر لم ينته بعد وسأعود".

وانتهت فترة الانتقالات في البرازيل يوم الجمعة، فيما أغلقت فترة الانتقالات الاوروبية نهاية الشهر الماضي.

وترك ألفيش، المتوج باللقب الـ43 في مسيرته الاحترافية عندما قاد منتخب بلاده الى الاحتفاظ باللقب الاولمبي في طوكيو هذا الصيف، نادي ساو باولو بعد خلاف على الأجور بين الطرفين. وذكرت الصحافة البرازيلية أن ساو باولو يدين لألفيش بـ11 مليون ريال برازيلي (قرابة من 1.8 مليون يورو).

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