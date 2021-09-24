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برشلونة يتعثر مجدداً بتعادل مخيب أمام قادش

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من مباراة برشلونة وقادش

برشلونة يتعثر مجدداً بتعادل مخيب أمام قادش

برشلونة - د ب أ

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واصل برشلونة انطلاقته الهزيلة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه قادش يوم الخميس في المرحلة السادسة للمسابقة.

وبات برشلونة، الذي حقق تعادله الثالث في البطولة هذا الموسم مقابل انتصارين خلال مبارياته الخمس الأولى في المسابقة، في المركز السابع برصيد 9 نقاط، بفارق 7 نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يتربع على الصدارة، ومازال الفريق الكاتالوني يمتلك مباراة مؤجلة مع إشبيلية.

في المقابل، ارتفع رصيد قادش عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر.

وعجز برشلونة، الذي غاب عنه عدد كبير من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابة، عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، خاصة بعدما تعقدت أموره في اللقاء عقب طرد لاعبه الهولندي فرينكي دي يونغ في الدقيقة 65 لحصوله على الإنذار الثاني، ليكتفي بحصد نقطة وحيدة ويواصل نزيف النقاط والابتعاد مبكرا عن سباق المنافسة على اللقب.

ويأتي هذا التعادل، ليضاعف كذلك من معاناة الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، الذي يواجه شبح الإقالة من منصبه بسبب تراجع النتائج.

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