توخيل: لا أستطيع مقارنة نفسي بغوارديولا

رفض الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، الدخول في منافسة شخصية مع نظيره الإسباني جوسيب غوارديولا، وذلك رغم امتلاكه فرصة تحقيق الفوز الرابع على التوالي في مواجهاته ضد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ( بي ايه ميديا) أن توخيل يمكنه أن يصبح أول مدرب يتمكن من إلحاق الهزيمة بغوارديولا في أربع مباريات متتالية، وذلك حينما يلتقي تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بملعب "ستامفورد بريدج".

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ويمكن لتشيلسي، الفريق المضيف، أن يوسع الفارق في النقاط مع سيتي إلى ست نقاط في حال فوزه في المباراة، لكن توخيل حاول التقليل من الصراع بينه وبين غوارديولا.

وقبل أن يحقق ثلاثة انتصارات متتالية على غوارديولا والتي كان أهمها نهائي دوري أبطال أوروبا، كان توخيل قد خسر أربع مرات أمام المدرب السابق لبرشلونة.

وقال توخيل : منذ وقت ليس ببعيد كانت هناك أصوات تخبرني بأنني لا أعلم كيف يمكنني التغلب على بيب.

وأضاف: علي أي حال الأمر ليس بيني وبينه، نحن لن نلعب مباراة تنس أو شطرنج. إنها مباراة بين فريقين يتنافسان معا على مستوى عال للغاية.

وبسؤاله عما إذا كان فوزه في ثلاث مباريات على غوارديولا يجعله المدرب الأفضل رد الألماني: هذا السؤال ليس موجودا حتى بالنسبة لي، وبما أنه ليس لي، فإنه لا يمكنني الإجابة عليه.

وتابع توخيل: احتفظ بتقدير واحترام كبير لبيب، لأنني احترم وأقدر كثيرا التأثير الكبير الذي أحدثه في عالم التدريب منذ أول يوم له، التأثير الذي أحدثه في برشلونة وفي بايرن ميونخ والآن مع مانشستر سيتي.

وواصل: هذا شيء احترمه بشدة ولن يتغير أبدا، انظر إلى البطولات التي حققها والتأثير الذي أحدثه.