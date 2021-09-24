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روما يهزم أودينيزي ويلاحق فرق المقدمة

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من لقاء روما وأودينيزي

روما يهزم أودينيزي ويلاحق فرق المقدمة

روما - د ب أ

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حافظ روما على تواجده بين فرق المقدمة ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا صعبا 1 - صفر على ضيفه أودينيزي يوم الخميس في المرحلة الخامسة للمسابقة.

وارتفع رصيد روما إلى 12 نقطة في المركز الرابع بفارق 3 نقاط خلف نابولي، الذي يتربع على القمة، في حين توقف رصيد أودينيزي، الذي تكبد خسارته الثانية على التوالي في المسابقة، عند 7 نقاط في المركز العاشر.

ويدين روما بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه تامي أبراهام، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36، ليعيد فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية عقب خسارته المفاجئة 2 - 3 أمام مضيفه فيرونا يوم الأحد الماضي.

ويعطي هذا الانتصار دفعة معنوية لروما، قبل مواجهته المرتقبة ضد جاره اللدود لاتسيو بديربي العاصمة الإيطالية يوم الأحد المقبل في المرحلة القادمة للبطولة.

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