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غوارديولا: نتعامل مع تشيلسي مثل ساوثهامبتون

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بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي

غوارديولا: نتعامل مع تشيلسي مثل ساوثهامبتون

لندن - رويترز

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خسر مانشستر سيتي في آخر ثلاث مواجهات ضد تشيلسي بقيادة توماس توخيل، لذا قال المدرب بيب غوارديولا إنه يأمل في التعلم من دروس الموسم الماضي والفوز بالمباراة في ستامفورد بريدج بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وتغلب تشيلسي على سيتي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وفي الدوري الممتاز وبنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي ليغير توخيل مصير الفريق اللندني خلال نصف موسم.

وتأتي المباراة وسط أسبوع شاق لسيتي الذي يزور باريس سان جيرمان في دوري الأبطال وليفربول في الدوري على الترتيب.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين يوم الجمعة: نستعد للمواجهة مثلما كان الحال قبل مباراة ساوثهامبتون تعادل فيها بدون أهداف وفي المباريات السابقة ونسعى لدراسة المنافس وما فعلناه في المباريات الأخيرة ضد تشيلسي.

وأضاف: كل مباراة تمثل تحديا جديدا من أجل التحسن والتطور. النهائي قصة مختلفة. في كأس الاتحاد خضنا نهائيا وفي الدوري الممتاز كانت الأمور قد حسمت بالفعل وفي دوري الأبطال كانت مباراة هائلة. نحاول التعلم وهي مجرد مباراة أخرى في الدوري ونستعد لها بالنظر إلى نقاط القوة لدينا وما يتوجب تحسينه والعقلية ستكون مماثلة أمام باريس سان جيرمان وليفربول.

ويحتل سيتي المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط خلف تشيلسي الذي يتقاسم الصدارة مع ليفربول ومانشستر يونايتد في عدد النقاط ويعتقد غوارديولا أن سباق الدوري سيكون من أشرس السباقات خلال سنوات.

وتابع: كل عام اعتقد أن الدوري يكون أصعب من الموسم السابق. المنافسة قوية حقا والتحدي هائل على الجميع ويجب أن يفخر الدوري بقوة المسابقة وجودة المدربين. كل فريق لديه 15 أو 16 لاعبا مميزا وعادت الجماهير أيضا ومن الشرف أن أكون هنا.

وأشار غوارديولا إلى وجود بعض الإصابات دون تحديد أسماء. وغاب المدافعون إيمريك لابورت وجون ستونز وأولكسندر زينتشنكو ولاعب الوسط رودري عن التعادل مع ساوثامبتون في الأسبوع الماضي كما أصيب إيلكاي غاندوغان.

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