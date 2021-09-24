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مورينيو: سنطعن على قرار طرد بليغريني

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مورينيو
مورينيو مدرب روما الإيطالي

مورينيو: سنطعن على قرار طرد بليغريني

روما - رويترز

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أكد جوزيه مورينيو مدرب روما أن فريقه سيفعل كل ما في وسعه لإلغاء طرد لورينتسو بليغريني قبل مواجهة لاتسيو يوم الأحد المقبل في قمة العاصمة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وطُرد قائد روما لحصوله على الإنذار الثاني في اللحظات الأخيرة في الفوز 1-صفر على أودينيزي في الدوري بعد رفع ذراعه عندما قفز للعب الكرة بضربة رأس.

وسيغيب بليغريني عن مواجهة لاتسيو يوم الأحد بسبب الطرد.

وأبلغ مورينيو خدمة "دازون" للبث: لا أعلم اللوائح في إيطاليا لكني أريد معرفتها. لو يمكننا أن نساعده على اللعب سنفعل ذلك. أشك أن يقول أي شخص إنها تستحق الإنذار الثاني. شخص واحد. لكني لا أقول إنه سيلعب يوم الأحد.

وسيكون غياب بليغريني ضربة قوية لروما بعد البداية الرائعة للاعب الإيطالي في الدوري هذا الموسم إذ أحرز ثلاثة أهداف في أول خمس مباريات.

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