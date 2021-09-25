أستون فيلا يصعق يونايتد على أرضه.. وبرونو يهدر جزائية

تلقى مانشستر يونايتد خسارته الأولى في الموسم على أرضه صفر - 1 أمام مضيفه أستون ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى استاد "أولد ترافورد" بمانشستر، قدم لاعبو مانشستر فاصلا في إهدار الفرص أمام مرمى أستون فيلا على مدار شوطي المباراة، كما أهدر برونو فيرنانديز ضربة جزاء للفريق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة لتضاعف هذه الهزيمة من الضغوط الواقعة على أولي غونار سولشاير المدير الفني للفريق.

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وفي المقابل، انتزع أستون فيلا الفوز الثمين بهدف في الوقت القاتل سجله كورتني هاوس في الدقيقة 88 ليقفز الفريق إلى المركز السابع برصيد عشر نقاط.