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سيتي يحقق فوزاً ثميناً على تشيلسي في قمة الجولة

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سيتي يحقق فوزاً ثميناً على تشيلسي في قمة الجولة

لندن - د ب أ

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كشر مانشستر سيتي عن أنيابه وأفسد انطلاقة تشيلسي الناجحة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم بالتغلب عليه 1 - صفر اليوم السبت في المرحلة السادسة من المسابقة.

وثأر مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني جوسيب غوارديولا لهزيمته أمام تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا وحقق عليه فوزا ثمينا اليوم بهدف نظيف في عقر داره باستاد "ستامفورد بريدج".

وكانت المباراة اليوم هي الأولى بين الفريقين منذ أن التقيا في نهائي دوري أبطال أوروبا في 29 مايو الماضي عندما فاز تشيلسي بالمباراة 1 - صفر ليحرم مانشستر سيتي من التتويج باللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه. وحرم مانشستر سيتي منافسه تشيلسي من الانفراد بصدارة جدول الدوري الإنجليزي، حيث تجمد رصيد تشيلسي عند 13 نقطة بفارق الأهداف فقط خلف مانشستر سيتي وليفربول.

وقدم الفريقان مباراة سريعة وقوية وكان مانشستر سيتي هو الأفضل بشكل واضح، حيث سيطر تماما على مجريات اللعب في الشوط الأول، كما كان الأفضل في الشوط الثاني رغم تحسن مستوى تشيلسي نسبيا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، فيما حسم مانشستر سيتي المباراة لصالحه في الشوط الثاني بهدف نظيف سجله البرازيلي غابرييل جيسوس في الدقيقة 53.

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