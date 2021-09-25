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فالنسيا يواصل التعثر توالياً ويتعادل مع بلباو

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فالنسيا يواصل التعثر توالياً ويتعادل مع بلباو

مدريد - فرانس برس

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واصل نادي فالنسيا سلسلة تعثراته المتتالية بعدما حقق تعادلا صعبا على أرضه أمام أتلتيك بلباو 1 - 1 ضمن مباريات الجولة السابعة.

وأنقذ المهاجم البرازيلي ماركوس أندريه فريقه فالنسيا من الخسارة الثالثة توالياً (سقط أمام ريال مدريد وإشبيلية) عندما أدرك له التعادل في مرمى ضيفه أتلتيك بلباو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وكان أتلتيك بلباو في طريقه إلى استعادة التوازن بعد تعادل مع أتلتيكو مدريد وخسارة أمام رايو فايكانو عندما تقدم بهدف إينيغو مارتينيز في الدقيقة 69، لكن أندريه أدرك التعادل في الوقت القاتل رغم النقص العددي في صفوف فريقه اثر طرد مهاجمه الاوروغوياني ماكسيميليانو غوميز في الدقيقة 82.

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