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فوز صعب لميلان على مضيفه سبيزيا

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نجل مالديني في الهدف الأول

فوز صعب لميلان على مضيفه سبيزيا

روما - د ب أ

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اعتلى فريق ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل فوزه الصعب على مضيفه سبيزيا 2 - 1 اليوم السبت بالمرحلة السادسة.

وتقدم دانييل مالديني بهدف لميلان في الدقيقة 48 لكن دانييلي فيردي أدرك التعادل لسبيزيا في الدقيقة 80. وقبل أربع دقائق من نهاية المباراة أحرز براهيم دياز هدف الفوز لميلان.

الفوز رفع رصيد ميلان في الصدارة إلى 16 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نابولي الوصيف، وتوقف رصيد سبيزيا عند أربع نقاط في المركز السابع عشر. وبإمكان نابولي استعادة موقعه في الصدارة من خلال المباراة التي تجمعه غدا الأحد بضيفه كالياري.

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