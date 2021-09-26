.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الفرنسي نصري يعتزل كرة القدم بعد مسيرة متقلبة

  • الخط
فرحته بالدوري الإنجليزي

الفرنسي نصري يعتزل كرة القدم بعد مسيرة متقلبة

باريس - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعلن النجم الفرنسي سمير نصري يوم الأحد اعتزال كرة القدم في الرابعة والثلاثين من عمره بعد مسيرة مع عدد من الأندية الأوروبية البارزة.

وكشف نصري اللاعب السابق في منتخب فرنسا، عن قراره خلال ظهوره كخبير كروي على شاشة قناة "كانال+" اليوم الأحد.

وصعد نجم نصري في صفوف مارسيليا ثم انتقل إلى أرسنال الإنجليزي في 2008 وقضى معه ثلاثة أعوام قبل رحيله إلى مانشستر سيتي. وفاز نصري مع سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية والدرع الخيري.

وانتقل نصري إلى إشبيلية على سبيل الإعارة في موسم 2016 - 2017 وبدا أنه سيستمر لفترة في الدوري الإسباني، لكنه لم يبق طويلا مع النادي الأندلسي.

وقضى نصري فترة قصيرة في تركيا مع نادي انطاليا سبور لكنه فسخ عقده بالتراضي في 2018، قبل تعرضه للإيقاف ستة أشهر عن ممارسة كرة القدم من قبل اتحاد الكرة الأوروبي (يويفا) لانتهاك ميثاق الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) في ديسمبر 2016 من خلال الحصول على 500 ملم من ماء يحتوي على مغذيات بواسطة التنقيط في الوريد. وأكد نصري أن واقعة إيقافه تسببت في نهاية ولعه بكرة القدم، حيث إنه طالما أصر على براءته.

وعاد نصري إلى كرة القدم عبر بوابة ويستهام يونايتد بعقد قصير الأمد في موسم 2018 - 2019 لكنه شارك في خمس مباريات فقط بالدوري.

وانتقل اللاعب الفرنسي في الموسم التالي إلى اندرلخت البلجيكي تحت قيادة فينسنت كومباني زميله السابق في مانشستر سيتي، قبل تسريحه في 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
من الملاعب إلى الأزياء.. تعرفوا على أجمل رياضية بالعالم من الملاعب إلى الأزياء.. تعرفوا على أجمل رياضية بالعالم
هل تذكرون البرك الحمراء عند البحر الميت؟.. هذا سببها هل تذكرون البرك الحمراء عند البحر الميت؟.. هذا سببها
الأكثر قراءة
فوائده عديدة.. هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام فوائده عديدة.. هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام
عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط! عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط!
كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو
بأفكار بسيطة دخلا قائمة أغنى أغنياء العالم.. قصة زوجين أسسا هذه الشركة بأفكار بسيطة دخلا قائمة أغنى أغنياء العالم.. قصة زوجين أسسا هذه الشركة
"ارتبطت بمرافقها وتعرضت لوعكة".. الفنانة سوزان نجم الدين توضح
جريمة مروعة بمصر.. قتل شقيقه رمياً بالرصاص بقطار أمام الركاب جريمة مروعة بمصر.. قتل شقيقه رمياً بالرصاص بقطار أمام الركاب
قبل أن تذهب
الحكومة البريطانية تبحث إصدار تأشيرات مؤقتة لسائقي مركبات البضائع
الحكومة البريطانية تبحث إصدار تأشيرات مؤقتة لسائقي مركبات البضائع
اكتشف المزيد