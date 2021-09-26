الفرنسي نصري يعتزل كرة القدم بعد مسيرة متقلبة

أعلن النجم الفرنسي سمير نصري يوم الأحد اعتزال كرة القدم في الرابعة والثلاثين من عمره بعد مسيرة مع عدد من الأندية الأوروبية البارزة.

وكشف نصري اللاعب السابق في منتخب فرنسا، عن قراره خلال ظهوره كخبير كروي على شاشة قناة "كانال+" اليوم الأحد.

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وصعد نجم نصري في صفوف مارسيليا ثم انتقل إلى أرسنال الإنجليزي في 2008 وقضى معه ثلاثة أعوام قبل رحيله إلى مانشستر سيتي. وفاز نصري مع سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية والدرع الخيري.

وانتقل نصري إلى إشبيلية على سبيل الإعارة في موسم 2016 - 2017 وبدا أنه سيستمر لفترة في الدوري الإسباني، لكنه لم يبق طويلا مع النادي الأندلسي.

وقضى نصري فترة قصيرة في تركيا مع نادي انطاليا سبور لكنه فسخ عقده بالتراضي في 2018، قبل تعرضه للإيقاف ستة أشهر عن ممارسة كرة القدم من قبل اتحاد الكرة الأوروبي (يويفا) لانتهاك ميثاق الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) في ديسمبر 2016 من خلال الحصول على 500 ملم من ماء يحتوي على مغذيات بواسطة التنقيط في الوريد. وأكد نصري أن واقعة إيقافه تسببت في نهاية ولعه بكرة القدم، حيث إنه طالما أصر على براءته.

وعاد نصري إلى كرة القدم عبر بوابة ويستهام يونايتد بعقد قصير الأمد في موسم 2018 - 2019 لكنه شارك في خمس مباريات فقط بالدوري.

وانتقل اللاعب الفرنسي في الموسم التالي إلى اندرلخت البلجيكي تحت قيادة فينسنت كومباني زميله السابق في مانشستر سيتي، قبل تسريحه في 2020.