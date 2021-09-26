.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

برونو فرنانديز: سأستمر في تسديد ضربات الجزاء دون خوف أو رهبة

  • الخط
بعد الجزائية المهدرة

برونو فرنانديز: سأستمر في تسديد ضربات الجزاء دون خوف أو رهبة

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أكد صانع اللعب البرتغالي برونو فرنانديز أنه سيستمر في تسديد ضربات الجزاء في المستقبل "دون أي خوف أو رهبة" رغم إهدار ضربة جزاء خلال هزيمة فريقه مانشستر يونايتد على ملعبه يوم السبت أمام أستون فيلا بهدف دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولاحت الفرصة لفرنانديز لتسجيل هدف التعادل لمانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد بعد لحظات من تسجيل كورتني هاوس هدف التقدم لأستون فيلا في الدقيقة 88، لكن اللاعب البرتغالي سدد ضربة الجزاء فوق الشباك. في تسجيل 21 هدفا من 22 ضربة جزاء سابقا.

ودافع أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر عن فرنانديز ورفض الحديث عن إمكانية تسديد البرتغالي الآخر كريستيانو رونالدو ضربات جزاء الفريق في المرحلة المقبلة.

وكتب فرنانديز عبر حسابه على شبكة "إنستغرام" لتبادل الصور اليوم الأحد "لا يشعر أحد بالإحباط وخيبة الأمل أكثر مني بسبب ضربة الجزاء المهدرة وما ترتب عن ذلك من هزيمة".

وأضاف "دائما أتحمل مسؤولياتي ودائما أقوم بمسؤولياتي تحت ضغط في ظروف مثل هذه، أخفقت لكني دائما أخطو للأمام وأوجه التحدي بنفس الطموح والمسؤولية، مثلما انتهى المطاف بالكرة في الشباك في مناسبات كثيرة".

وأشار "الانتقادات والآراء المتناقضة جزء كبير من كرة القدم، تعلمت التعايش مع هذا، حتى إنني أستغل ذلك في المضي قدما ، وأعتبر ذلك جزءا مهما للغاية من التزامي بعدم التوقف عن محاولة التطور وأن أصل إلى أفضل مكانة أستطيع الوصول إليها كلاعب، من أجلي ومن أجل الفريق".

وختم بالقول "مرة أخرى تحملت المسؤولية المكلف بها منذ انضمامي إلى يونايتد وسأتحملها مجددا دون أي خوف أو رهبة مهما نتج عن ذلك".

ورددت الجماهير اسم برونو كثيرا بعد المباراة، وعلق فرنانديز بالقول "شكرا لكم على كل دعمكم بعد صافرة النهاية، الاستماع إليكم وأنتم ترددون اسمي داخل الملعب كان مؤثرا للغاية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار
من الملاعب إلى الأزياء.. تعرفوا على أجمل رياضية بالعالم من الملاعب إلى الأزياء.. تعرفوا على أجمل رياضية بالعالم
الأكثر قراءة
كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو
فوائده عديدة.. هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام فوائده عديدة.. هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام
عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط! عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط!
بأفكار بسيطة دخلا قائمة أغنى أغنياء العالم.. قصة زوجين أسسا هذه الشركة بأفكار بسيطة دخلا قائمة أغنى أغنياء العالم.. قصة زوجين أسسا هذه الشركة
"ارتبطت بمرافقها وتعرضت لوعكة".. الفنانة سوزان نجم الدين توضح
جريمة مروعة بمصر.. قتل شقيقه رمياً بالرصاص بقطار أمام الركاب جريمة مروعة بمصر.. قتل شقيقه رمياً بالرصاص بقطار أمام الركاب
قبل أن تذهب
روسيا تنافس أوروبا في أفريقيا بعناصر فاغنر
روسيا تنافس أوروبا في أفريقيا بعناصر فاغنر
اكتشف المزيد