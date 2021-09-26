غوارديولا يشعر بالفخر لتحطيم رقم قياسي مع سيتي

أصبح بيب غوارديولا أنجح مدرب لمانشستر سيتي في عدد الانتصارات بعد فوز فريقه المستحق 1-صفر على ملعب تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وبدأ المدرب الإسباني المباراة متعادلا مع ليس ماكدول برصيد 220 انتصارا، لكنه تفوق عليه بفضل هدف غابرييل جيسوس في الدقيقة 53 في ستامفورد بريدج.

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وقاد ماكدول سيتي في 592 مباراة، بينما قاد غوارديولا، الذي فاز بلقب الدوري الممتاز ثلاث مرات منذ تولية المسؤولية قبل خمس سنوات، الفريق في 303 مباريات.

وقاد ماكدول، الذي تولى تدريب سيتي بين عامي 1950 و1963، للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي فقط في 1956، بينما فاز غوارديولا بثمانية ألقاب مع الفريق.

وقال غوارديولا للصحفيين "أنا فخور للغاية. لقد فعلنا ذلك في ستامفورد بريديج وأمام اخر بطل لدوري أبطال أوروبا. لقد كنا رائعين معا، أشعر بالفخر قليلا بالنسبة لي لكن بشكل خاص من أجل النادي. كان اللاعبون رائعين اليوم. في هذا الملعب وأمام هذا المنافس، القيام بما فعلناه يجعلني أشعر بالفخر الشديد. عندما نفوز يصبح المدرب عبقريا وعند الخسارة لا يصبح كذلك. أفهم كل شيء".

وسيواجه غوارديولا أسبوعا صعبا قبل مواجهة باريس سان جيرمان في فرنسا يوم الثلاثاء المقبل دوري أبطال أوروبا، وبعدها سيواجه ليفربول في الدوري الممتاز بأنفيلد الأسبوع المقبل.