فياريال يخرج بتعادل ثمين من ملعب ريال مدريد

سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه فياريال خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يقدم الريال العرض المنتظر منه في هذه المباراة، وكان فياريال أكثر خطورة من الريال ولكنهما اكتفيا بحصد نقطة.

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ورفع الريال رصيده إلى 17 نقطة لكنه حافظ على صدارة جدول الترتيب ، كما رفع فياريال رصيده إلى ثماني نقاط في المركز العاشر. وبهذا التعادل حافظ الفريقان على سجلهما خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم.

حيث أصبح هذا التعادل هو الثاني للريال مقابل خمس انتصارات، فيما أصبح هذا التعادل هو الخامس لفياريال، الذي لديه مباراة مؤجلة، في الدوري مقابل الفوز في مباراة وحيدة.