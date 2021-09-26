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مورينيو ينتقد الحكم و"VAR" بعد خسارة الديربي

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مورينيو ينتقد الحكم و"VAR" بعد خسارة الديربي

روما - رويترز

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انتقد جوزيه مورينيو مدرب روما الحكم وكذلك حكم الفيديو المساعد بعد الخسارة 3-2 أمام لاتسيو في قمة العاصمة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد، وقال إن فريقه هيمن على اللقاء رغم النتيجة النهائية.

وهذه الهزيمة الثانية للمدرب البرتغالي منذ توليه قيادة روما هذا الصيف، وتقدم لاتسيو في النتيجة من الدقيقة العاشرة وحتى صفارة النهاية.

ولم يكن مورينيو سعيدا بوجود خطأ محتمل في بناء هجمة الهدف الثاني للاتسيو، والذي سجله بيدرو لاعب روما السابق بعد 19 دقيقة، ويشعر أن منافسه لوكاس ليفا كان يجب أن يتلقى بطاقة صفراء ثانية عند مقارنة الواقعة بطرد لورينتسو بليغريني قائد روما أمام أودينيزي يوم الخميس الماضي.

وقال مورينيو لمنصة (دازن) "تطورت كرة القدم الإيطالية كثيرا، لكن لسوء الحظ لم يكن الحكم وحكم الفيديو المساعد على المستوى المطلوب لهذه المباراة الرائعة".

وأضاف "في هدف 2-صفر كان يمكن أن تصبح 1-1. أخطأ الحكم وحكم الفيديو المساعد وهذا كثير جدا. غابت البطاقة الصفراء الثانية أيضا عن ليفا في قرار مؤثر. كان هذا نفس موقف بليغريني عندما تلقى بطاقة حمراء لكن اليوم لم يحدث شيئا".

وتابع "كنا الطرف الأفضل في الملعب. بكل تأكيد عند استقبال ثلاثة أهداف فهذا يعني وجود شيء خاطئ، لكن الهدفين الثاني والثالث جاءا من هجمتين مرتدتين".

وواصل مورينيو "لقد حاولنا وسيطرنا، وبذلنا قصارى جهدنا ووضعنا لاتسيو في موقف صعب". ويحتل روما المركز الرابع في الدوري الإيطالي، وسيلعب في الجولة المقبلة مع إمبولي.

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