أنشيلوتي: ما فعله زيدان مع ريال مدريد لن يتكرر

اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بأنه يتمنى الفوز مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى .

وأشار إلى أن هذا يمكن أن يحدث من خلال أقصى تركيز للفريق في مباريات البطولة بداية من مباراته المرتقبة يوم الثلاثاء أمام شيريف تيراسبول.

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وأوضح أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لفريقه يوم الاثنين قبل المباراة إن فريق شيريف تيراسبول منظم للغاية ويجب التعامل معه بعناية.

وأضاف في تصريحاته ، التي نقلتها وكالة أنباء "أوروبا برس" : لا أريد مقارنة الفريق الحالي بالفريق الذي قاده زيزو (زين الدين زيدان المدير الفني السابق للفريق) . أدى بأفضل ما بوسعه وفاز بلقب دوري الأبطال في ثلاثة مواسم متتالية. أتمنى أن أحقق نفس الشيء. أود الفوز مع الفريق بلقب دوري الأبطال مرة أخرى ، وليس ثلاث مرات مثلما فعل.

وقال أنشيلوتي إن الحافز على الفوز بالبطولة متشابه دائما . وأشار : هذا النادي لديه شيء خاص تجاه هذه البطولة. إنها البطولة الأكثر تعقيدا ، ولكن هذا النادي اعتاد أكثر من غيره على الفوز بها. ولهذا ، لدينا أفضلية بسيطة.

وأشار أنشيلوتي إلى أنه لم يندهش من الانتقادات التي أثيرت بعد تعادل الفريق مع فياريال سلبيا في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.

وقال ضاحكا :لم تفاجئني الانتقادات. يجب أن أتقبلها. لن أعترف رسميا إذا كان التعامل خاطئا. الانتقادات تساعد على تحسين المستوى.