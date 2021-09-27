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استبعاد ديبالا وموراتا من مواجهة تشيلسي

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موراتا وديبالا في صورة سابقة

استبعاد ديبالا وموراتا من مواجهة تشيلسي

تورينو - رويترز

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قال يوفنتوس يوم الاثنين إن ثنائي الهجوم باولو ديبالا وألفارو موراتا لن يعودا من الإصابة حتى نهاية فترة التوقف الدولي في أكتوبر ليغيب اللاعبان عن مواجهتي تشيلسي وتورينو.

وهز ديبالا الشباك في الفوز 3-2 على سامبدوريا في الدوري الإيطالي يوم الأحد قبل أن يخرج مصابا بينما اضطر الفريق أيضا لاستبدال موراتا بسبب إصابة.

وقال يوفنتوس في بيان بموقعه: أظهرت الفحوص التي خضع لها هذا الثنائي صباح الاثنين أن موراتا يعاني من إصابة خفيفة في العضلات الخلفية للساق اليمنى. يعاني ديبالا أيضا من مشكلة في الفخذ اليسرى. سيعود اللاعبان بعد فترة التوقف الدولي.

ويستضيف يوفنتوس منافسه تشيلسي بطل أوروبا في دوري الأبطال يوم الأربعاء قبل أن يحل ضيفا على غريمه المحلي تورينو في مباراة قمة يوم السبت.

وبعدها سيستضيف فريق المدرب ماسيميليانو أليغري منافسه روما عندما يتم استئناف الدوري المحلي في 17 أكتوبر.

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