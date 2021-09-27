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بوكيتينو يؤكد مشاركة ميسي أمام مانشستر سيتي

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ميسي بوكيتينو
بوكيتينو وميسي في آخر لقاء للنجم الأرجنتيني

بوكيتينو يؤكد مشاركة ميسي أمام مانشستر سيتي

باريس - د ب أ

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أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم أن مواطنه ليونيل ميسي مهاجم الفريق عاد لقائمة الفريق استعدادا للمواجهة المرتقبة مع مانشستر سيتي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا.

وكان ميسي غاب عن صفوف الفريق في آخر مباراتين لفريق سان جيرمان في الدوري الفرنسي بسبب إصابة في الركبة لكنه شارك في مران الفريق يوم الاثنين كاملا كما شارك في التقسيمة التي أجراها الطاقم التدريبي.

وأشار بوكيتينو، في المؤتر الصحافي لفريقه إلى أن ميسي ضمن قائمة الفريق لمباراة مانشستر سيتي لكنه لم يكشف عن إمكانية الدفع باللاعب الشهير ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.

كما أشار بوكيتينو إلى عودة الإيطالي ماركو فيراتي إلى قائمة الفريق أيضا لكنه لم يحسم موقفه منه مثل ميسي بشأن التواجد في التشكيلة الأساسية.

وكان ميسي "34 عاما" تعرض للإصابة في الركبة اليسرى خلال مباراة سان جيرمان مع ليون بالدوري الفرنسي.

وإذا شارك ميسي في المباراة أمام مانشستر سيتي، ستكون مشاركة ذات طابع خاص بالنسبة له حيث سيواجه الفريق الذي يدربه الإسباني جوسيب غوارديولا المدرب السابق له والذي حقق معه نجاحا هائلا عندما كانا في فريق برشلونة الإسباني.

وترك ميسي فريق برشلونة في صيف هذا العام بعد 21 عاما قضاها في النادي الكتالوني العريق. وكانت عدة تقارير أشارت إلى أنه في طريقه للانتقال إلى مانشستر سيتي تحت قيادة غوارديولا ولكنه انتقل في النهاية إلى سان جيرمان.

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