بيولي: سنستفيد من درس ليفربول أمام أتلتيكو

أكد ستيفانو بيولي مدرب ميلان يوم الاثنين أن الفريق الإيطالي تعلم دروسا مهمة من الهزيمة أمام ليفربول ستجعله أفضل جاهزية أمام ضيفه أتلتيكو مدريد بطل إسبانيا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وعاد ميلان للعب في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا لأول مرة في ثماني سنوات لكنه تجرع الهزيمة 3-2 في آنفيلد في مباراته الأولى بالمجموعة الثانية.



ويرغب فريق المدرب بيولي الآن في التعويض يوم الثلاثاء على ملعب سان سيرو أمام أتلتيكو الذي تعادل بدون أهداف مع بورتو قبل أسبوعين.



وقال بيولي في مؤتمر صحفي: تعلمنا أن بعض التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق في هذه المباريات. تلقينا أهدافا في آنفيلد بسبب الاستهتار والأخطاء الفنية. نحتاج إلى ثقافة اللعب على أعلى المستويات واللعب بطريقة مباشرة وسهلة والتحلي بالسرعة دون ارتكاب أخطاء لأن المنافس يستطيع أن يعاقبك في أي وقت. نتحدث عن منافس يلعب في دوري الأبطال منذ سنوات طويلة وبلغ النهائي. أعتقد أن الدرس الذي تعلمناه أمام ليفربول سيساعدنا على الاستعداد جيدا أمام خصم قوي جدا.



ولم يخسر فريق المدرب بيولي في الدوري الإيطالي هذا الموسم وسيدخل مباراة دوري الأبطال منتشيا بالفوز على فينتسيا وسبيتسيا.



وخسر أتلتيكو 1-صفر أمام مضيفه الافيس يوم السبت وحقق فوزا واحدا في آخر أربع مباريات خاضها في كل المسابقات.



وقال بيولي: لا أتفق مع الرأي القائل إن أتليتيكو يمر بفترة سيئة حاليا. حتى يوم السبت لم يكن أتليتيكو قد خسر أي مباراة ولا يزال بين فرق المقدمة في الدوري الإسباني. أتلتيكو فريق قوي جدا ويملك مدربا قديرا ولاعبين على أعلى مستوى سيستغلون أي هفوة صغيرة ويجب أن نلعب بحذر طوال المباراة.

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