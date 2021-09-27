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تقنية الفيديو تثير غضب أندية الدوري الفرنسي

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ليون
لقاء سابق لليون الفرنسي

تقنية الفيديو تثير غضب أندية الدوري الفرنسي

باريس - رويترز

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تصاعد غضب معظم أندية دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد مرور ثماني جولات من الموسم ضد استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد.

وقال جان ميشيل أولاس رئيس أولمبيك ليون في مؤتمر صحافي إن حكم الفيديو المساعد حرم فريقه من خمس نقاط، بينما يعتقد باسكال جاسيان مدرب كليرمو أن النادي الصاعد حديثا للأضواء كان يستحق الحصول على أربع نقاط إضافية.

وألغت تقنية الفيديو نحو 18 قرارا اتخذها حكام الملعب في مباريات الدوري الفرنسي حتى الآن هذا الموسم واستفاد ليون في مناسبتين من هذه المسألة لكن رغم ذلك استشاط رئيسه غضبا من قرار تحكيمي في مباراة مطلع هذا الأسبوع.

وقال رئيس ليون: قبل كل شيء هناك جوانب خفية في العلاقة بين حكم الساحة ومسؤولي تقنية حكم الفيديو المساعد وهو ما يثير هذا الإحباط، حكم الفيديو المساعد يظهر فعاليته في حالة واحدة فقط هي التسلل أما بالنسبة للباقي فنحن في مواقف يمكن أن تؤدي إلى أخطاء، وبالتالي تستحق تفسيرات مفصلة للغاية. على عكس الرغبي، ليس بوسعنا تغيير الحكام وهذا يولد إحباطا رهيبا عند ارتكاب أخطاء واضحة.

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