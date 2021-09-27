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حارس توتنهام: أرسنال سحقنا

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لوريس حارس توتنهام خلال اللقاء

حارس توتنهام: أرسنال سحقنا

لندن - رويترز

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أقر هوغو لوريس حارس توتنهام هوتسبير بأن فريقه "سُحق" بعد أداء مروع في الشوط الأول خلال الخسارة 3-1 أمام الغريم أرسنال في قمة شمال لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

واهتزت شباك القائد لوريس ثلاث مرات في الشوط الأول بعد أن سجل إميل سميث رو وبيير إيمريك أوباميانغ وبوكايو ساكا لصالح أرسنال.

وقال لوريس: فقدنا السيطرة بالكامل في الشوط الأول. أرسنال سحقنا ثم كان رد فعلنا جيدا. إنه أمر محبط للغاية. لقد حان الوقت لكي نتحد ونمضي قدما. كان اللاعبون جاهزين لكننا فقدنا السيطرة. فقدنا التوازن في وسط الملعب.

وبعد الفوز بأول ثلاث مباريات في الموسم وتصدر الترتيب، خسر توتنهام ثلاث مباريات متتالية أمام منافسين لندنيين، حيث سقط 3-صفر أمام كريستال بالاس و3-صفر بملعبه أمام تشيلسي قبل الهزيمة الأخيرة أمام أرسنال.

وأضاف لوريس: عندما تهتز شباكك بثلاثة أهداف في آخر ثلاث مباريات بالدوري لا يمكنك إخفاء المشاكل. لكننا محترفون. ما زال الطريق طويلا. نحن بحاجة إلى التزام الهدوء.

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