سيميوني: طريقة لعبنا أصبحت محفوظة

أقر دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بحاجة فريقه لتغييرات بعد بداية غير مقنعة للموسم.



وخسر أتلتيكو في الدوري 1-صفر أمام الافيس المتواضع يوم السبت وتعادل بدون أهداف مع بورتو في مستهل مشواره بالمجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا في وقت سابق هذا الشهر ولن يتحمل أي أخطاء جديدة عندما يواجه ميلان يوم الثلاثاء.



وقال سيميوني: في الكثير من المباريات هذا الموسم حرمتنا الفرق المنافسة من الحصول على مساحات. يبدو أن الفرق بدأت تحفظ طريقة لعبنا هذا الموسم وتستغل هذا الأمر جيدا. الكرة في ملعبنا لإجراء تغييرات.



وسيعود توماس ليمار لصفوف أتلتيكو بعد تعافيه من إصابة في الفخذ قبل مواجهة ميلان في ملعب يعرفه سيميوني جيدا حيث سبق له اللعب لعامين مع الغريم إنتر ميلان خلال مسيرته كلاعب.



وقال سيميوني: نعلم أننا سنواجه منافسا قويا يملك فريقا رائعا. من الرائع اللعب أمام فريق بحجم ميلان في دوري الأبطال. تطور كثيرا في السنوات القليلة الماضية وبالطبع أحب الأجواء في ملعبه.



والغائب الوحيد عن صفوف أتلتيكو هو ستيفان سافيتش الذي يقضي المباراة الثانية في عقوبة إيقاف لأربع مواجهات والتي يحملها منذ الموسم الماضي.



وسيلعب بورتو مع ليفربول ضمن المجموعة ذاتها. وفاز ليفربول 3-2 على ميلان في مستهل مشواره.

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