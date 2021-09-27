غوارديولا: أتمنى مشاركة ميسي أمامنا

كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان كان مفاجأة للجميع، وتمنى أن يشارك النجم الأرجنتيني في المواجهة بين الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.



وانضم ميسي إلى سان جيرمان في أغسطس بعد مغادرة برشلونة لعجز النادي الإسباني، الذي قضى فيه مسيرته بأكملها، عن تجديد عقد المهاجم.



وتعرض ميسي (34 عاما) لكدمة في الركبة اليسرى الأسبوع الماضي مما يثير الشكوك حول مشاركته أمام الفريق الذي يقوده مدربه السابق في برشلونة غوارديولا.



وأبلغ غوارديولا الصحافيين تعليقا على رحيل ميسي عن برشلونة: كانت مفاجأة للجميع. ما حدث حدث وتقبل الجميع ذلك الآن.



وأضاف: قبل وقت طويل لم يكن من الممكن تخيل ذلك لكن هذه هي الحياة ولا تعرف ما قد يحدث والمهم أن يكون سعيدا في باريس. أعتقد أنه يتحدث عن نفسه في الملعب ولا يجب أن أضيف المزيد عنه ونحن محظوظون بمشاهدته خلال 16 عاما. مسيرته استثنائية ونتمنى أن يتمكن من اللعب يوم الثلاثاء لمصلحة الرياضة.



ويشكل خط هجوم سان جيرمان الخطير المؤلف من ميسي ونيمار وكيليان مبابي تهديدا لدفاع سيتي.



وأقر غوارديولا: لا أعرف كيفية إيقافهم. الثلاثي بارع جدا ويجب أن ندافع جيدا بدون كرة. سنواجه مهاجمين استثنائيين على المستوى الفردي وينسجمون بشكل جيد ويعرف الجميع ذلك. يمكنهم فعل أي شيء في الهجوم والتحرك في أي اتجاه ولا يمكن إيقاف الموهبة.

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