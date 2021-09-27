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غوارديولا: من يتعاقد مع برناردو.. سيحصل على أفضل لاعبي العالم

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اللاعب البرتغالي مع غوارديولا في صورة سابقة

غوارديولا: من يتعاقد مع برناردو.. سيحصل على أفضل لاعبي العالم

لندن - رويترز

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أشاد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأداء برناردو سيلفا خلال الفوز 1-صفر خارج الديار على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، بعد أن تألق اللاعب البرتغالي الدولي في مركز لاعب الوسط المدافع.

وشارك سيلفا، الذي يشغل في المعتاد مركز لاعب الوسط المهاجم، في قلب وسط الملعب بجانب رودري ولعب دورا كبيرا في انتصار سيتي باستاد ستامفورد بريدج ليتقدم إلى المركز الثاني في الترتيب.

وقال غوارديولا في تصريحات نشرها موقع سيتي على الإنترنت يوم الأحد: يا له من لاعب. يا له من أداء، الوسط المدافع ليس مركزه، لكنه يعرف تماما ويتوقع ما سيحدث بالكرة وبدونها.

وكان سيلفا لاعبا مهما في تشكيلة غوارديولا الفائزة باللقب الموسم الماضي وتألق اللاعب البالغ من العمر "27 عاما" في موسم
2018-2019 عندما فاز المدرب الإسباني بلقبه الثاني في الدوري الممتاز باستاد الاتحاد.

وقال غوارديولا ": أنسى ابدا ثاني لقب في الدوري الممتاز الذي فزنا به برصيد 98 نقطة وكان أفضل لاعب في إنجلترا. بعد ذلك تراجع مستواه قليلا، لكنه عاد الآن ونأمل أن يتمكن من مساعدتنا. في نهاية المطاف إذا أراد الرحيل، كل ما يمكنني قوله للنادي الذي سيأخذ برناردو هو أنه سيحصل على أحد أفضل اللاعبين في العالم.

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