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كومان يقترب من العودة بعد إجراء جراحة في القلب

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كومان لاعب بايرن ميونخ الألماني

كومان يقترب من العودة بعد إجراء جراحة في القلب

ميونخ - د ب أ

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اقترب كينغسلي كومان لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم من العودة إلى الملاعب من جديد، وذلك بعد نحو أسبوعين من الخضوع لعملية جراحية بسيطة في القلب، حيث شارك بشكل جزئي في تدريبات الفريق يوم الاثنين.

وخضع الفرنسي كومان "25 عاما" لجراحة بسبب مشكلة بسيطة في ضربات القلب، عقب المباراة التي فاز فيها بايرن ميونخ على برشلونة الإسباني 3 - صفر في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا.

ورغم عودة كومان إلى التدريبات، لن يكون ضمن قائمة الفريق في المباراة المقررة أمام دينامو كييف الأوكراني مساء الأربعاء في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري الأبطال.

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