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مدير دورتموند: من المؤلم مشاهدة ما يحدث مع سانشو في يونايتد

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سانشو
سانشو في مباراته الأولى مع مانشستر يونايتد

مدير دورتموند: من المؤلم مشاهدة ما يحدث مع سانشو في يونايتد

برلين - رويترز

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كشف هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند أن قلة مشاركات جيدون سانشو مع مانشستر يونايتد تؤلمه خاصة أنه كان وراء انتقال اللاعب إلى أولد ترافورد مقابل 73 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار).

وشارك الدولي الإنجليزي البالغ عمره "21 عاما" أساسيا مرتين فقط مع يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وجلس على مقاعد البدلاء ولم يشارك في الهزيمة 1-صفر أمام أستون فيلا يوم السبت.

وقال فاتسكه: بالطبع أتابعه جيدا. يؤلمني كثيرا تجاهل اللاعب بهذه الطريقة. أحب جيدون. عندما أشاهده أغالب الدموع. أعتقد أن مشكلته هي عدم استقراره في تشكيلة منتخب إنجلترا.

وخاض الجناح سانشو مباراة واحدة كاملة فقط مع يونايتد حيث يبدو أن المدرب أولي جونار سولشار يفضل الاستعانة بميسون جرينوود جهة اليمين.

لكن بينما لم يترك سانشو بصمة سريعة توقعها البعض في أولد ترافورد بعد أدائه السابق الرائع مع دورتموند قال سولشاير إن يونايتد تعاقد مع اللاعب من أجل المستقبل.

وقال المدرب النرويجي: نعرف جميعا حجم موهبته وتعاقدنا معه من أجل أن يملك النادي مهاجما على أعلى مستوى للسنوات العشر أو 12 المقبلة. بدأ جيدون يقف على قدميه. غاب لفترة عن الإعداد للموسم الجديد لكنه يعمل بكل قوة وسيكون في حالة جيدة.

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