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نابولي يحافظ على صدارته بنقاط كالياري

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فرحته بالهدف الأول

نابولي يحافظ على صدارته بنقاط كالياري

روما - د ب أ

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واصل نابولي انطلاقته المثالية هذا الموسم ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره السادس على التوالي، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 - صفر على ضيفه كالياري اليوم الأحد في المرحلة السادسة للمسابقة.

وارتفع رصيد نابولي، الذي يحلم بالحصول على لقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخه، إلى 18 نقطة في الصدارة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بعدما فاز في جميع مبارياته بالمسابقة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه ميلان.

في المقابل، توقف رصيد كالياري عند نقطتين، ليبقى في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، علما بأنه وفريق ساليرنيتانا - متذيل الترتيب بنقطة واحدة - هما الوحيدان اللذان مازالا يبحثان عن انتصارهما الأول في البطولة خلال الموسم الحالي حتى الآن.

وعلى ملعب (دييغو أرماندو مارادونا)، افتتح النيجيري الشاب فيكتور أوسيمين التسجيل لنابولي في الدقيقة 11، فيما أضاف المخضرم لورينزو إنسيني الهدف الثاني في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

ويعد نابولي وباريس سان جيرمان الفرنسي هما الوحيدان اللذان فازا بجميع مبارياتهما الأولى في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى (إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا) هذا الموسم حتى الآن.

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