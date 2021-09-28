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أنيلكا: يجب على ميسي أن يخدم أفضل لاعب في الكوكب

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ميسي ومبابي
ميسي ومبابي في لقاء سابق

أنيلكا: يجب على ميسي أن يخدم أفضل لاعب في الكوكب

العربية. نت

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يرى نيكولا أنيلكا، النجم السابق لمنتخب فرنسا وريال مدريد، أن مواطنه كيليان مبابي هو النجم الأول في باريس سان جيرمان، وطالب الأرجنتيني ليونيل ميسي بخدمته.

وقال المهاجم الفرنسي السابق في تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، يوم الثلاثاء: يجب أن يعمل ميسي على تزويد مبابي بالفرص، وليس العكس، النجم الأرجنتيني كان ملكا في برشلونة، لكن الآن عليه أن يخدم مبابي، لأن كيليان يجب أن يكون اللاعب رقم واحد في الفريق.

أنيلكا
أنيلكا

وأضاف أنيلكا: لقد أمضى مبابي خمس سنوات في النادي وعلى ميسي أن يحترمه.

ومن المتوقع أن يغادر مبابي إلى ريال مدريد الصيف المقبل، وعلق أنيلكا على ذلك، قائلا: إنه لاعب استثنائي يتمتع بالسرعة، ولا يوجد أحد أفضل منه على هذا الكوكب، إذا كان باريس سان جيرمان يريد أن يملك أفضل فريق، فعليهم أن يفعلوا كل ما في وسعهم للحفاظ عليه، لكنني أعتقد أن الأمر واضح جدا في رأس كيليان، يريد أن يخوض تحديا جديدا، وهذا منطقي، إنه يحلم بالكرة الذهبية، ولا يستطيع أن يفوز بها إذا كان يلعب في سادس أفضل دوري بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وواصل أنيلكا: لو كان مبابي في إنجلترا أو إسبانيا خلال السنوات الثلاث الماضية، لكان قد فاز بالفعل بالكرة الذهبية.

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