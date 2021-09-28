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إبراهيموفيتش يعود إلى منتخب السويد

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إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش مهاجم ميلان

إبراهيموفيتش يعود إلى منتخب السويد

ستوكهولم - د ب أ

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استُدعي النجم زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان الإيطالي لكرة القدم، للعودة إلى قائمة المنتخب السويدي لكرة القدم، وذلك قبل أيام قليلة من الاحتفال بعيد ميلاده الـ40.

واختار يان أندرسون المدير الفني للمنتخب السويدي إبراهيموفيتش ضمن قائمة من 25 لاعبا أعلنها يوم الثلاثاء لخوض المباراتين المقبلتين بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، والمقررتين في أكتوبر المقبل.

كذلك شهدت القائمة استدعاء لاعبين اثنين من الدوري الألماني (بوندسليغا)، هما إميل فورسبيرغ لاعب لايبزيغ ويواكيم نيلسون لاعب أرمينيا بيليفيلد.

ويعد إبراهيموفيتش أبرز هدافي المنتخب السويدي، وقد سجل 62 هدفا خلال 118 مباراة دولية.

وكان إبراهيموفيتش، الذي سيكمل الـ40 عاما من عمره في الثالث من أكتوبر المقبل، قد غاب عن بطولة كأس الأمم الأوروبية بسبب إصابة في الركبة.

وقال أندرسون إنه يتمنى ويتوقع أن يستطيع إبراهيموفيتش المشاركة في المباراتين المقررتين في ستوكهولم أمام منتخبي السويد واليونان ضمن تصفيات كأس العالم 2022، في التاسع و12 من أكتوبر، وذلك بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

ويحتل المنتخب السويدي المركز الثاني في المجموعة الثانية بالتصفيات برصيد تسع نقاط حصدها خلال أربع مباريات، بينما يحتل المنتخب الإسباني صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة حصدها خلال ست مباريات.

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