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بوكيتينو يعلق على خلاف نيمار ومبابي

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مبابي نيمار
الثنائي مبابي ونيمار

بوكيتينو يعلق على خلاف نيمار ومبابي

باريس - رويترز

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قلل ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان من أهمية تقارير إعلامية تتحدث عن الخلاف بين كيليان مبابي ونيمار خلال الفوز 2-صفر على مونبلييه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم هذا الأسبوع.

وذكرت تقارير فرنسية أن مبابي لم يكن سعيدا من نيمار بسبب عدم تمرير الكرة إليه، قبل أن يتحدث المهاجم الفرنسي الدولي إلى أحد زملائه على مقاعد البدلاء عن شعوره بعدم الرضا من هذا التصرف.

وقال بوكيتينو للصحافيين قبل مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء: هما شخصان رائعان، وتحدث مثل هذه الأمور.وتحدث أشياء بين اللاعبين الكبار. هما منافسان لديهما الرغبة في الفوز ومساعدة الفريق على النجاح. لقد تحدثت إليهما بشكل فردي. ربما تحدثا مع بعضهما وهناك صور توضح استمتاعهما بالمران. إذا حدثت واقعة صغيرة فإنها تثير ضجة، لكن هذا مجرد حديث.

ودافع بوكيتينو مؤخرا عن قراره باستبدال ليونيل ميسي خلال مباراة انتهت بالفوز على أولمبيك ليون في الدوري المحلي، رغم واقع شعور النجم الأرجنتيني بالاستياء من خروجه.

وقال مدرب سان جيرمان في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إنه من المتوقع أن يشارك ميسي ضد سيتي لكنه أكد حاجة الهداف الأرجنتيني إلى الوقت للتأقلم مع الحياة في باريس عقب انتقاله قادما من برشلونة.

وتعادل سان جيرمان في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات في دوري الأبطال 1-1 مع كلوب بروج، بينما فاز سيتي 6-3 على رازن بال شبورت لايبزيغ.

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