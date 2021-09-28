سولشاير يتوعد فياريال بذكريات رونالدو مع مدريد

يرى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي أن مشاركة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباريات تضمن للفريق تسجيل الأهداف، وذلك قبل مواجهة فياريال الإسباني يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وتعادل مانشستر في آخر خمس مواجهات له مع فياريال بما في ذلك في المباراة النهائية لنسخة 2021 من بطولة الدوري الأوروبي، قبل الخسارة على يد الفريق الإسباني بركلات الجزاء الترجيحية.

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ولكن مانشستر يأمل في قدرة رونالدو، الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، على صنع الفارق وكسر حاجز التعادلات مع فياريال.

ولم ينجح رونالدو "36 عاما" في هز شباك فياريال، خلال أربع مواجهات سابقة واجه خلالها الفريق الإسباني بقميص مانشستر يونايتد.

وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي للمباراة: بالتأكيد كريستيانو، يمكنك القول تقريبا إنه عندما يبدأ المباريات فهذا يضمن تسجيل هدف، لديه هذا الرقم القياسي وسيسجل أهداف.

وأشار: لن تكون مباراة سهلة بالنسبة لنا ، لن يكون من السهل على فياريال مواجهة كريستيانو.

وتابع: لقد سجل 13 هدفا خلال 15 مواجهة أمام فياريال بقميص ريال مدريد مما يعني أنه يستمتع باللعب أمامهم.

وختم مدرب مانشستر بالقول: إنه يعرف راؤول ألبيول ، باو توريس ، أبرز المدافعين ، إنه مصمم على التسجيل في كل مرة يتواجد فيها داخل الملعب ، علينا أن نلعب بشكل جيد لصناعة الفرص.