قبل مواجهة فياريال.. مانشستر يونايتد يتعرض لضربة قوية

قال مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن ثنائي الدفاع هاري ماغواير ولوك شو غابا عن التدريبات يوم الثلاثاء عشية مواجهة فياريال في دوري أبطال أوروبا.

وتم استبدال اللاعبين بعد إصابتهما في الخسارة 1-صفر أمام أستون فيلا في الدوري الممتاز على ملعب أولد ترافورد يوم السبت.

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وتدرب المهاجم ماركوس راشفورد بعيدا عن المجموعة الرئيسية حيث يواصل تعافيه من إصابة في الكتف بالإضافة إلى الجناح أماد ديالو الذي تعرض لإصابة في الفخذ في التدريبات.

ويستضيف يونايتد منافسه فياريال يوم الأربعاء في تكرار لنهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي الذي فاز به الفريق الإسباني بركلات الترجيح.