كانافارو يترك غوانزو بالتراضي

قال غوانزو المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن مدربه فابيو كانافارو ترك النادي بالاتفاق بين الطرفين.



وأصدر غوانزو، الفائز بالدوري الصيني ثماني مرات والمملوك لشركة التطوير العقاري المتعثرة إيفرغراند، الإعلان على وسائل

التواصل الاجتماعي، ليضع حدا إلى التكهنات حول منصب المدرب الإيطالي عقب تخلفه عن العودة إلى الصين مثلما كان مقررا يوم الخميس الماضي.



وكان كانافارو يقود غوانزو للمرة الثانية وساعده على إحراز لقب الدوري الصيني في 2019 بالإضافة إلى المركز الثاني في 2018 و2020.



وعُين المدافع الفائز بكأس العالم مدربا لغوانزو لأول مرة في نهاية 2014 لكن لويز فيليبي سكولاري حل محله في يونيو 2015 بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال.



وعاد كانافارو إلى غوانزو في نهاية 2017 بعد أن قاد تيانغين قوانغيان إلى الترقي من الدرجة الثانية والحصول على المركز الثالث في أول موسم للفريق في الدوري الممتاز.



لكن تحت قيادة كانافارو، نادرا ما وصل غوانزو إلى المستوى الذي كان عليه في وجود مارتشيلو ليبي وسكولاري، اللذين فازا مع الفريق بدوري أبطال آسيا خلال قيادتهما للنادي صاحب الإنفاق الضخم.



وأصبح منصب كانافارو في خطر بعد خسارة لقب الدوري الصيني لصالح شنغهاي سيبغ في 2018 ومرة أخرى بعد عامين عندما تفوق غيانغسو سونينغ على غوانزو ليحرز اللقب.



وتراجعت حظوظ غوانزو هذا الموسم في الدوري الصيني بعد رحيل لاعبين أجانب مؤثرين مثل لاعب وسط برشلونة ومنتخب البرازيل السابق باولينيو ومواطنه أندرسون تاليسكا، رغم أن كانافارو نجح في قيادة الفريق للتأهل إلى مرحلة اللعب على اللقب.



لكن المرحلة النهائية في الدوري لن تبدأ قبل أول ديسمبر بعد توقف المسابقة لأكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر للسماح لمنتخب الصين بالاستعداد للمرحلة الأخيرة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم العام القادم.

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