ملعب مارادونا يحتضن مواجهة بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن المنتخب الإيطالي، بطل أوروبا، سيواجه منتخب الأرجنتيني، بطل كوبا أمريكا في يونيو المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن المباراة بين البطلين القاريين هي آخر خطوة من التعاون الوثيق بين يويفا وكونميبول.

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وذكر يويفا أن ملعب وموعد المباراة لم يتأكدا بعد. وأكدت تقارير أن ملعب دييغو أرماندو مارادونا الذي تم تسميته على اسم النجم الأرجنتيني ولاعب نابولي الذي توفي العام الماضي، سيحتضن اللقاء.

ويأتي التعاون المتواصل بين الاتحادين القاريين في وقت يرفضان فيه مقترح الاتحاد الدولي "فيفا" لإصلاح الأجندة الدولية، والتي تتضمن إقامة بطولة كأس العالم كل عامين.

وذكر يويفا أن هناك اتفاقا تم التوصل إليه بشأن هذه المباراة العابرة للقارات بالإضافة لنسختين أخريين.

وذكر يويفا أنه سيتم فتح مكتب أيضا في لندن للعمل على المشاريع المستقبلية.

وذكر بيان: بعد الوصل لاتفاق، يؤكد يويفا وكونميبول التزامهما بتطوير كرة القدم خارج مناطقهما الجغرافية، كجسر يوحد البلدان والقارات والثقافات.

وأضاف :وتعرب اللجنة التنفيذية لليويفا ومجلس كونميبول عن رغبتهما القوية لمواصلة التعاون بشأن أمور أخرى ذات اهتمام مشترك في المستقبل.

ووقع الاتحاد على مذكرة تفاهم مجددة في فبراير 2020.