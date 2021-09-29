أرسنال يكشف مدة غياب تشاكا

أعلن نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء أن لاعب الوسط الدولي السويسري غرانيت تشاكا سيغيب لثلاثة أشهر بعد تعرضه لإصابة قوية في الركبة أمام توتنهام هوتسبير مطلع الأسبوع.

ونقل تشاكا على محفة بعد 82 دقيقة في انتصار أرسنال 3-1 على توتنهام يوم الأحد بعد تدخل من المهاجم لوكاس مورا، لكن أرسنال قال إن الدولي السويسري لن يحتاج إلى جراحة.

مادة اعلانية

وأضاف النادي في بيان: تم استشارة أحد الأطباء المتخصصين في لندن يوم الثلاثاء وأكد أن غرانيت لن يحتاج لتدخل جراحي. سيبدأ تشاكا برنامج التعافي وإعادة التأهيل على الفور بهدف العودة خلال ثلاثة أشهر تقريبا.

وشارك اللاعب البالغ عمره "29 عاما"، والذي ربطته تكهنات هذا الصيف باحتمال الانتقال إلى نادي روما الإيطالي لكن انتهى به المطاف بتمديد عقده لعام واحد مع أرسنال، في خمس مباريات في كل المسابقات مع الفريق الإنجليزي هذا الموسم.