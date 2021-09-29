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أنشيلوتي: من الصعب توضيح أسباب الهزيمة التاريخية

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أنشيلوتي
أنشيلوتي مدرب ريال مدريد

أنشيلوتي: من الصعب توضيح أسباب الهزيمة التاريخية

مدريد - د ب أ

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يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أن فريقه لم يكن يستحق الهزيمة التاريخية على يد ضيفه المولدوفي شريف تيراسبول 1 - 2 مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحافي للمباراة: بخلاف القلق، نشعر بالحزن ، لعبنا بقوة وظهرنا بشكل جيد، خسرنا بسبب تفاصيل بسيطة رغم ذلك أدى الفريق بشكل جيد، لم يكن باستطاعتنا أن نؤدي بشكل أفضل وصولا للثلث الأخير من المباراة، لكن من الصعب توضيح أسباب الهزيمة.

وأضاف: هي تفاصيل بسيطة كلفتنا المباراة، هو درس بالنسبة لنا من أجل المستقبل بما أنها هزيمة غير مستحقة، لاحت لنا فرص ، أعتقد في النهاية أن كافة الأمور سارت بشكل جيد بالنسبة لهم وبشكل سيئ بالنسبة لنا.

وختم المدرب الإيطالي بالقول: أهدرنا ثلاث نقاط والصراع بات مفتوحا على مصراعيه في المجموعة، علينا الفوز بالمباراة التالية.

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