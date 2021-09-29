برشلونة وريال مدريد يتنافسان على لاعب ليستر سيتي

ذكرت تقارير صحافية يوم الأربعاء أن فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين يتنافسان على ضم البلجيكي يوري تيليمانس نجم ليستر سيتي الإنجليزي.

وينتهي عقد تيليمانس مع ليستر سيتي في نهاية موسم 2022 - 2023 وبالتالي قد يوافق النادي الإنجليزي على بيعه للاستفادة من عائد بيعه.

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وبحسب بوابة "ذي اثلتيك" يوم الأربعاء فإن قطبي إسبانيا يتطلعان لضم لاعب منتخب بلجيكا البالغ عمره "24 عاما".

وقال تيليمانس في وقت سابق إنه يبقي على خياراته مفتوحة في الوقت الذي يتفاوض فيه مع ليستر على تجديد عقده.

وبخلاف برشلونة وريال مدريد أبدى ليفربول الإنجليزي أيضا اهتماما بضم اللاعب.