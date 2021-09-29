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شيريف يعود بفوز تاريخي من ملعب ريال مدريد

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ريال مدريد شيريف
لقطة هدف شيريف الأول

شيريف يعود بفوز تاريخي من ملعب ريال مدريد

مدريد - د ب أ

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اقتنص فريق شيريف المولدوفي فوزا مفاجئا من ملعب ريال مدريد الإسباني 2 - 1 يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الوقت الذي تعادل فيه إنتر ميلان الإيطالي سلبيا مع مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني.

ويتصدر شيريف المجموعة الرابعة بست نقاط بعد أن حقق فوزه الثاني على التوالي وتوقف رصيد الريال عند ثلاث نقاط في المركز الثاني ويحل إنتر في المركز الثالث بنقطة واحدة وهو نفس رصيد شاختار متذيل الترتيب.

وعلى ملعب سانتياغو برنابيو، تقدم جاسربيك يحشيبويف بهدف لشيريف في الدقيقة 27 ثم أدرك كريم بنزيمة التعادل للريال في الدقيقة 67 لكن سيباستيان تيل خطف هدف الفوز القاتل لشيريف قبل دقيقة واحدة من النهاية.

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