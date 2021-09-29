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صلاح يتفوق على إيتو ويحطم رقماً جديداً في دوري الأبطال

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بعد هدفه الثاني في مرمى بورتو

صلاح يتفوق على إيتو ويحطم رقماً جديداً في دوري الأبطال

دبي - أحمد المصعبي

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تجاوز النجم المصري محمد صلاح حاجزا قياسيا جديدا مع فريقه الإنجليزي ليفربول بتسجيله ثنائية في مرمى بورتو البرتغالي يوم الثلاثاء، ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ووصل ليفربول إلى نقطته السادسة من مباراتين أمام ميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي في المجموعة التي تضم أتلتيكو مدريد الإسباني، بعدما هزم النادي البرتغالي بخمسة أهداف لهدف ساهم الهداف المصري فيها بهدفين.

وبهدفيه في مرمى بورتو وصل صلاح إلى 31 هدفا في دوري أبطال أوروبا وأصبح ثاني أكثر لاعب أفريقي تسجيلا في البطولة الكبرى متجاوزا الكاميروني سامويل إيتو لاعب برشلونة وإنتر ميلان السابق وبفارق 13 هدفا عن الإيفواري ديدييه دروغبا مهاجم مارسيليا وتشيلسي السابق.

وكان صلاح قد دخل قائمة اللاعبين الذين سجلوا 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليدز يونايتد منتصف سبتمبر الحالي خلف كل من الإنجليزيين آلان شيرر وهاري كين و الأرجنتيني كون أغويرو والفرنسي تييري هنري، ليسجل لاحقا أمام برنتفورد ويصل إلى هدفه الـ 100 بقميص ليفربول ويصبح أسرع لاعب في تاريخ النادي وصولا للرقم القياسي خلال151 مواجهة ورابع أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا في الدوري الإنجليزي بعد روبي فاولر، 128، وستيفن جيرارد، 120، ومايكل أوين، 118.

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