صلاح يقود ليفربول إلى سحق بورتو

واصل المهاجم المصري الدولي محمد صلاح ممارسة هوايته في هز الشباك وسجل هدفين ليقود فريقه ليفربول إلى فوز كبير ومهم 5 - 1 على مضيفه بورتو البرتغالي يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأكد ليفربول بدايته القوية في دور المجموعات للبطولة هذا الموسم، حيث حقق انتصاره الثاني على التوالي ليظل متربعا بمفرده على صدارة المجموعة برصيد ست نقاط.

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وعاند الحظ بورتو قبل بداية المباراة حيث أصيب المدافع المخضرم بيبي خلال مرحلة الإحماء ولعب مكانه فابيو كاردوزو، كما أصيب اللاعب أوتافيو وترك الملعب بعد أقل من ربع ساعة من بداية اللقاء.

وأنهى ليفربول الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما المصري الدولي محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 18 و45.

وفي الشوط الثاني، أضاف ليفربول هدفا ثالثا في الدقيقة 60 بتوقيع صلاح فيما سجل الإيراني هدف حفظ ماء الوجه لبورتو في الدقيقة 74 قبل أن يحرز البديل روبرتو فيرمينو هدفين لليفربول في الدقيقتين 77 و81.

وكان صلاح قد احتفل في مطلع الأسبوع الحالي بتسجيل هدفه رقم 100 لليفربول في الدوري الإنجليزي قبل أن يحرز اليوم الهدف الثالث له في مباراتين خاضهما مع الفريق في دور المجموعات لدوري الأبطال هذا الموسم رافعا رصيده إلى 40 هدفا أوروبيا منها 31 هدفا في دوري الأبطال من بينها 29 هدفا مع ليفربول.

وكانت المباراة أيضا أفضل استعداد لليفربول قبل المواجهة الصعبة والمهمة مع مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل بالدوري الإنجليزي.