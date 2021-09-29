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غوارديولا يتغزل في نجم باريس.. ويقول: إنني مغرم به

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غوارديولا
غوارديولا مدرب مانشستر سيتي

غوارديولا يتغزل في نجم باريس.. ويقول: إنني مغرم به

باريس - د ب أ

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أعرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن إعجابه الشديد بالإيطالي الدولي ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان، كما أثنى بشدة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد خسارة فريقه أمام منافسه الفرنسي، بهدفين دون رد مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحافي للمباراة بشأن فيراتي: إننى مغرم به ، إنه لاعب استثنائي لأنه يلعب تحت ضغط لكن رغم ذلك يتحلى بالهدوء لوضع بصمته والتمرير خلف دفاعاتنا.

وأضاف: أعرف الخصائص والشخصية التي يتمتع بها وقد فعل ذلك مجددا، سعيد بعودته من الإصابة وهو لاعب استثنائي.

وقال: هو ليس طويل القامة لكن بالنظر للطريقة التي يلعب بها، هو ليس لاعب التمريرات الطولية لكن بإمكانك الاعتماد عليه في المساعدة دائما على بناء الهجمات ويعرف تماما كيفية صناعة الفرص في أفضل المساحات.

وانتقل غوارديولا للحديث عن ميسي الذي سجل أول أهدافه بقميص سان جيرمان، وقال عنه: أتمنى له كل التوفيق من خلال علاقتي الشخصية القصيرة معه، إذا كان سعيدا ويستمتع بهذه الفترة في باريس، سأكون سعيدا، لقد جعلني أشعر بالسعادة عندما عملنا سويا في برشلونة، لقد قرر لعدة أسباب القدوم إلى هنا، من أجله ومن أجل عائلته أتمنى له كل التوفيق.

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