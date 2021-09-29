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لاعب ليفربول يعود إلى قائمة اليابان لمواجهة السعودية وأستراليا

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تاكومي مينامينو لاعب وسط ليفربول

لاعب ليفربول يعود إلى قائمة اليابان لمواجهة السعودية وأستراليا

طوكيو - رويترز

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سيعود تاكومي مينامينو لاعب وسط ليفربول إلى تشكيلة اليابان لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم أمام السعودية وأستراليا، لكن المدرب هاجيمي مورياسو استبعد كيوغو فوروهاشي وتاكيفوسا كوبو بسبب الإصابة.

واستدعي مينامينو لتشكيلة اليابان لمواجهتي عمان والصين في وقت سابق هذا الشهر لكنه أصيب في الفخذ ليعود إلى إنجلترا قبل مواجهة الصين بعد غيابه عن الخسارة 1-صفر أمام عمان.

لكن مينامينو شارك مع ليفربول من وقتها وسجل هدفين أمام نوريتش سيتي في كأس الرابطة ولعب بديلا في الفوز 5-1 على بورتو بدوري الأبطال يوم الثلاثاء.

ولم يلعب فوروهاشي مع ناديه سيلتيك منذ إصابته في الركبة في الفوز 1-صفر على الصين في الدوحة في السابع من سبتمبر بينما تعرض كوبو لكدمة في الركبة خلال اللعب مع فريقه ريال مايوركا أمام ريال مدريد الأسبوع الماضي.

وتم استدعاء آو تاناكا لاعب وسط فورتونا دوسلدورف بعد التألق مع اليابان خلال مشوارها لقبل نهائي ألعاب طوكيو.

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