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ميسي يعلق على هدفه الأول مع باريس سان جيرمان

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باريس سيتي ميسي
ميسي محتفلاً بهدفه

ميسي يعلق على هدفه الأول مع باريس سان جيرمان

باريس - د ب أ

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أعرب النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن سروره البالغ بتوقيع هدفه الأول بقميص باريس سان جيرمان وقيادة النادي الفرنسي للفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين دون رد في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

وافتتح إدريسا غاي التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة الثامنة، ثم أضاف ميسي الهدف الثاني بشكل رائع في الدقيقة 74.

وسجل ميسي أول هدف له بقميص سان جيرمان منذ انتقاله للنادي الفرنسي الشهر الماضي عقب نهاية عقده مع برشلونة الإسباني.

وقال ميسي لقناة "كانال+" التلفزيونية: كانت ليلة مثالية أمام منافس رائع. بالنسبة لنا كان من المهم للغاية الفوز بعد التعادل على ملعب كلوب بروج 1- 1 في الجولة الأولى.

وختم الأرجنتيني: مسرور للغاية بالتسجيل، لم ألعب كثيرا مؤخرا، خضت مباراة واحدة فقط هنا على ملعب حديقة الأمراء، أتأقلم بشكل تدريجي، الشيء الأهم هو مواصلة الفوز.

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