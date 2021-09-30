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أرتيتا: تشاكا نجا من إصابة خطيرة

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تشاكا
الإصابة التي تعرض لها تشاكا أمام توتنهام

أرتيتا: تشاكا نجا من إصابة خطيرة

لندن - رويترز

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قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال للصحافيين يوم الخميس، إن لاعب الوسط غرانيت تشاكا كان محظوظا للنجاة من إصابة خطيرة في الرباط الصليبي لركبته خلال الفوز 3-1 على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد الماضي.

ويواجه تشاكا، الذي غادر الملعب بعد 82 دقيقة إثر تدخل من لوكاس مورا، الابتعاد عن الملاعب ثلاثة شهور بعد تعرضه لإصابة خطيرة في أربطة الركبة.

وقال أرسنال أن الدولي السويسري لا يحتاج للخضوع لجراحة.

وأضاف أرتيتا: ربما نجا من إصابة أسوأ لأن الإصابة في أربطة الركبة صعبة. سنفتقده كثير. سنخسره لبعض الوقت. سنحاول الإبقاء عليه مع الفريق بقدر الإمكان. يتمتع بعقلية رائعة وسيستغل هذه الفترة في التركيز على أشياء أخرى. نحن هنا لمساعدته وأثق في أننا سنجد بعض الطرق للتغلب على ذلك لأن لدينا بعض اللاعبين الجيدين القادرين على القيام بنفس المهمة.

وأضاف المدرب الإسباني أن أينزلي ميتلاند نيلس قد يكون أحد البدائل المحتملة لتشاكا، عندما يلتقي الفريق مع برايتون أند هوف ألبيون يوم السبت.

والفوز على توتنهام في قمة شمال لندن كان الانتصار الثالث على التوالي في الدوري لأرسنال بعد الهزيمة في أول ثلاث مباريات، حيث تم ترشيح أرتيتا للفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري للشهر الحالي.

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