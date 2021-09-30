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أرسنال يستهدف مقايضة مهاجمه بيوسف النصيري

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المغربي النصيري

أرسنال يستهدف مقايضة مهاجمه بيوسف النصيري

برلين - د ب أ

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ذكرت تقارير صحافية اليوم الخميس، أن نادي أرسنال الإنجليزي يستهدف إجراء صفقة مقايضة مع اشبيلية الإسباني.

وبحسب صحيفة "لا رازون" الإسبانية فإن ارسنال يسعى لمقايضة مهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت بالمهاجم المغربي لأشبيلة يوسف النصيري.

ونال النصيري إعجاب أرسنال بعد تسجيله 24 هدفا على مستوى جميع المسابقات في موسم 2020/ 2021.

ولم يشارك لاكازيت سوى في مباراة واحدة في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد الفشل في التأهل لإحدى البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ 26 عاما، يسعى ارسنال لتعزيز صفوفه بهدف العودة إلى المشاركة القارية.

وبعد بداية كارثية للموسم الحالي سجل ارسنال ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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